19 Eylül Gaziler Günü
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19 Eylül Gaziler Günü

Sakarya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü
19.09.2020 13:03 | Son Güncelleme: 19.09.2020 13:07

Sakarya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Resmi Daireler Kampüsü'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Göndere bayrak çekme seremonisinin ardından Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneğinin çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu.

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir, 19 Eylül Gaziler Günü'nün bu toprakların vatan olmasında ve bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı, anıldığı bir gün olduğunu ifade ederek, ebediyete intikal eden gazilerle şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiklerini bildirdi.

Törenin ardından Vali Vekili Bulut ve protokol üyeleri, gazilerin gününü kutladı.

Törene, Garnizon Komutanı ve 7. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Cavit Nartop, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, siyasi partilerin il başkanları, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak, STK temsilcileri ve gaziler katıldı.

MHP İl Başkanlığından Gaziler Günü mesajı

MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması üzerine TBMM tarafından 19 Eylül 1921 günü Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verildiğini anımsatan Akar, bu anlamlı günün, kahraman gazilerimizin gösterdiği feragatin anlaşılabilmesi için kutlanmaya başladığını belirtti.

Vatan, millet ve mukaddesatımız uğruna canından vazgeçme iradesi gösteren ve Allah'ın takdiriyle birer övünç vesilesi olarak kalan kahraman gazilere saygılarını ifade eden Akar, gazilik sıfatıyla vefat eden tüm kahramanları rahmet ve minnetle yad ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Ömer Faruk Şimşek
Ömer Faruk Şimşek
AA Editörü
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