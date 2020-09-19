19 Eylül Gaziler Günü
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19 Eylül Gaziler Günü

Alanya ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü
19.09.2020 11:29 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:33

Alanya ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçedeki törene, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Yenialp, gaziler, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Kaymakam Ürkmezer, çiçek takdim ettiği gazilerle sohbet etti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Mustafa Kurt
Mustafa Kurt
AA Editörü
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