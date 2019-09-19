19 Eylül Gaziler Günü
Batman'da 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla törenler düzenlendi.
Batman'da 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla törenler düzenlendi.
Batman Valiliği önünde düzenlenen törene, Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Hava Albay İhsan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, askeri erkan, emniyet teşkilatı ve gaziler katıldı.
Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Vali Şahin ve beraberindekiler Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.