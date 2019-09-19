19 Eylül Gaziler Günü

19.09.2019 16:36

Edirne'de gaziler ve gazi yakınları buluştu.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün organizasyonunda DSİ tesislerindeki buluşmaya protokol üyeleri de katıldı.

İl Müdürü Bilgin Özbaş burada yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde mareşal rütbesi ve gazi unvanının verilmesinin 98. yıl dönümünde Gaziler Günü'nü kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Türkiye'nin her bir ferdinin vatan savunmasında canını ortaya koyacak kadar kahraman olduğunu ifade eden Özbaş, şunları kaydetti: "

"Dünyanın en güçlü devletlerine karşı, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kore'de, Kıbrıs'ta, bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede, son yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişimde milletimizin her bir ferdi istiklal ve istikbali için hiç çekinmeden canlarını feda etmişlerdir. Hainlere karşı duran kahraman askerlerimizle, polislerimizle omuz omuza dayanışma örneği gösteren aziz milletimizden çok sayıda kahraman gazilik mertebesine yükselmiştir.

Onların gösterdiği vatanseverlik ve cesaret, bu toprakların vatan olmasını sağlamıştır. Bugün bizler, ülkemizde özgürce yaşayabiliyorsak, bunu kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize borçluyuz. Göstermiş oldukları cesaret ve vatanseverlik bu toprakların vatan olmasını sağlamıştır. Gazilik nesiller boyu taşınacak onurdur. Gazilerimiz ise şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır. Bu duygu ve düşünceler ile Başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; vatan, millet, bayrak uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, çocuklarını, eşlerini, yakınlarını, en sevdiklerini bu vatan için şehit verenlere sabır diliyor, ölümü göze almış gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

Programa Vali Vekili Mehmet Polat, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Edirne Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Süleyman Lale, Edirne Çalışma ve İŞKUR Müdürü Şengül Çildam ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA