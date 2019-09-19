19.09.2019 15:40

İdil Kaymakamı Zafer Sağ, 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Sağ, mesajında, milli birlik ve beraberliğin teminatı kahraman gazilere devletin verdiği önemin ifadesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi unvanının verildiği günün yıl dönümünü Gaziler Günü olarak kutladıklarını belirtti.

Cennet vatanın şehit ve gazilerin emaneti olduğunu kaydeden Sağ, mesajında şunlar yer verdi:

"Gaziler Günü vesilesiyle, bu kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkarak, kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak ve tüm gücümüzle ülkemizi en güçlü şekilde geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışmalıyız. Bu önemli günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize ve değerli ailelerine minnet, sevgi ve selamlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA