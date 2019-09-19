19 Eylül Gaziler Günü
Şemdinli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Şemdinli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesindeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
Programa, İlçe Kaymakamı Yakup Güven, 34. Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Belediye Başkanı Tahir Saklı, Cumhuriyet Başsavcısı Cihan Terzioğlu, kurum amirleri ve gaziler katıldı.