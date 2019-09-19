19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

19.09.2019 13:06
19 Eylül Gaziler Günü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ahlat Kaymakamlığı önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ahlat Askerlik Şube Başkan Vekili Asteğmen Ferdi Ayyıldız yaptı.


Çekilen fotoğrafla son bulan törene, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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