19 Eylül Gaziler Günü
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Ahlat Kaymakamlığı önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ahlat Askerlik Şube Başkan Vekili Asteğmen Ferdi Ayyıldız yaptı.
Çekilen fotoğrafla son bulan törene, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.