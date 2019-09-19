19.09.2019 12:52

Ezine ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başlayan tören, Garnizon Şehitliği'nde sürdü.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Müftüsü Ali Üney tarafından dua edildi, şehit kabirleri ziyaret edildi.

Gaziler Günü dolayısıyla Öğretmenevinde gazi, gazi yakınları ve şehit ailelerine ilçe protokolünün de katılımıyla kahvaltı ikramında bulunuldu.

Törenlere Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, 3. Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanı Evren Hızlı, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Irak, İlçe Emniyet Müdürü Alper Pasinli, gaziler, şehit aileleri ile yakınları, kurum amir ve müdürleri, siyasi parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA