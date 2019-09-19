19 Eylül Gaziler Günü
Sivrice ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.
Sivrice ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.
Sivrice ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen törende, Kaymakam Mustafa Gül Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, Garnizon Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Ekrem Ekin, şehit aileleri ve daire amirleri katıldı.