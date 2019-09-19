19.09.2019 12:06

Başkale ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçedeki Atatürk Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Piyade Teğmen Ayhan Gençtürk, şehit ve gazileri her zaman minnetle anacaklarını söyledi.

İlçe Kaymakamı Asım Solak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajı okudu.

Törene, Garnizon Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, İlçe Belediye Başkan Vekili Nezmi Elter ve İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Kılınç, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Programın ardından Kaymakam Solak ve beraberindeki heyet, Kore Gazisi Abdullah Burgaz'ı evinde ziyaret etti.

Kaynak: AA