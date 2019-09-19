19.09.2019 12:04

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Yalçın, mesajında, şehit ve gazilerinin en güç koşullarda canlarını ortaya koymaktan çekinmediğini Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadele ettiğini belirtti.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından, 19 Eylül 1921 günü Türkiye Büyük Millet Meclisince Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal Rütbesi ve Gazi unvanı verildiği, bu nedenle de her yıl 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmaya başlandığını bildiren Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yurdumuzu ve topraklarımızı korumak ve savunmak için, üstün bir cesaret ve feragat örneği gösteren şehit ve gazilerimiz her zaman büyük onur ve gurur kaynağımız olmuşlar. Bu duygu ve düşüncelerimle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi rahmetle, anıyorum. Tüm gazilerimizin gününü kutluyorum."

Kaynak: AA