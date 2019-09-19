19.09.2019 11:32

Kulp ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, daire amirleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Atatürk Büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Jandarma Üsteğmen Furkan Güney, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA