18.09.2019 15:50

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.



Pekmezci, mesajında, özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna savaşmış, bu uğurda pek çok evladını şehit ve gazi vermiş Türk milleti için gazilik ve şehitliğin çok önemli mertebeler olduğunu belirtti.

Gazilerin aziz millete çok büyük hizmetler yapmış, çetin şartlara korkusuzca göğüs germiş kahramanlar olduğuna vurgu yapan Pekmezci, şunları kaydetti:

"Milletimiz, atalarımızdan miras kalan kadim gaza anlayışıyla bugün de istiklaline ve istikbaline yönelen tüm tehditlere karşı koymaktadır. Aziz Türk milleti gazi bir millettir. Bu milletin bir ferdi olmak hepimiz için gurur kaynağıdır. Gazilerimiz, fedakarlıklarıyla bizlere nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan etmiştir. Bu vesile ile başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımıza, şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan kahraman gazilerimizin bu önemli gününü kutluyor, kendilerine yüce Rabbimizden sağlık ve afiyetler diliyorum."

Kaynak: AA