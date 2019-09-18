18.09.2019 15:28

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ile Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Bektaş, mesajında, büyük Türk milletinin ülkenin bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna her türlü fedakarlığı gösterdiğini belirterek, şanlı tarihi boyunca eşsiz kahramanlık destanları yazarak bağımsız ve özgür yaşama iradesini tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Asil Türk milletinin çocuklarının şanlı tarihinde olduğu gibi bugün de ülkenin bağımsızlığı, birliği ve beraberliği uğruna canını esirgemeden feda ettiğini, şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşarak milletin gönlündeki yerini aldığına dikkati çeken Bektaş, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve onların bizlere emaneti olan ailelerinin milletimizin gönlünde her zaman özel bir yeri olmuştur. Vatan, millet, bayrak sevgisini her şeyin üstünde tutarak devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunup kollanması uğrunda hayatını kaybeden, bugünlere ulaşmamızı sağlayan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize çok şey borçluyuz. Uğrunda büyük bedeller ödenerek kazanılan bu topraklar, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emanetidir. Bu duygu ve düşüncelerle Gaziler Günü'nü kutluyor, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu uzun ömürler diliyorum."

"Her zaman büyük onur ve gurur kaynağımız olmuşlardır"

Zonguldak Belediye Başkanı Alan da yurt topraklarını korumak ve savunmak için üstün bir cesaretin yanı sıra feragat örneği gösteren gazilerin her zaman onur ve gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Alan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadele etmiş gazilerin kahramanlığın, cesaretin ve fedakarlığın abideleşmiş birer sembolü olarak her zaman gönüllerde hak ettikleri yeri aldığını belirterek, "Yurdumuz topraklarını korumak ve savunmak için üstün bir cesaret ve feragat örneği gösteren gazilerimiz her zaman büyük onur ve gurur kaynağımız olmuşlardır. Gazilerimiz, vatan için, bayrak için, hürriyet ve ezan için hiç tereddüt etmeden canları pahasına vatan topraklarını korumak için Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleridir. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyor, sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA