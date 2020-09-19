19 Eylül Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Eylül Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 19 Eylül Cumartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 EYLÜL CUMARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK? Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Hadımköy Mah,Deliklikaya Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 19.09.2020 11:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.09.2020 11:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : 100Yıl Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.09.2020 11:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah Arıza Sebebi : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Başakşehır Terfı Çıkışındakı 500 Mm Ana Isale Hattında Arıza Gıderme Çalışmaları Sebebıyle Beslenen Bölgelere Su Verılememektedır Başlama Tarihi : 19.09.2020 09:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 19.09.2020 10:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kamer Hatun Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.09.2020 11:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Bostancı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.09.2020 11:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Doğu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.09.2020 10:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.