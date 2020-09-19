19 Eylül Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
19 Eylül Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 19 Eylül Cumartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
19 EYLÜL CUMARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Hadımköy Mah,Deliklikaya Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 19.09.2020 11:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.09.2020 11:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : 100Yıl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.09.2020 11:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah
Arıza Sebebi : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Başakşehır Terfı Çıkışındakı 500 Mm Ana Isale Hattında Arıza Gıderme Çalışmaları Sebebıyle Beslenen Bölgelere Su Verılememektedır
Başlama Tarihi : 19.09.2020 09:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 19.09.2020 10:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kamer Hatun Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.09.2020 11:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Bostancı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.09.2020 11:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Doğu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.09.2020 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.