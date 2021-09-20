19 Eylül 2021 Haberleri
19 Eylül 2021 Manşet Haberleri.
- Milli Savunma Bakanlığı saat verip paylaştı: Gözünüz gökyüzünde olsun
- PSG'de kriz patlak verdi! Dünya, oyundan alınan Messi'nin tepkisini konuşuyor
- Bakan Koca'dan aşılamayla ilgili müjdeli haber! Sarı risk kategorisinde sadece 10 il kaldı
- Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na siyasilerden tebrik mesajı yağdı
- Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna ederken canından oluyordu
- Karamollaoğlu'ndan Millet İttifakı sorusuna dikkat çeken yanıt: İttifak diye bir şey söz konusu değil
- 'Canlı yayına sarhoş çıktı' iddialarına Bülent Ersoy'dan yanıt: Ağzıma bir yudum koymadım
- İrem Derici'den aşk dedikodularını kuvvetlendiren imalı paylaşım: 3 harfli misafir
- Avrupa şampiyonu olan Milli Takım'dan taraftarlara çağrı! Falcao ve Van Persie'yi örnek gösterip adres verdi
- Rusya'daki Duma seçimlerini Putin'in partisi önde götürüyor
- Başakşehir mağlubiyeti sonrası Ali Koç'tan çarpıcı sözler: Pusuda olanlar var
- İTÜ, öğrencisini taciz ettiğini anlatan Prof. Dr. Celal Şengör'e soruşturma açtı
- Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsonun ilk ifadesi ortaya çıktı
- 2021 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0'lık skorla deviren Ampute Futbol Milli Takımı şampiyon oldu
- İntihara teşebbüs eden adamın nezaketi polisi bile şaşırttı
- Kaybedilen Başakşehir maçı sonrası Fenerbahçeli taraftarlardan 'Caner' paylaşımı yağıyor
- Hatayspor seriye bağladı! Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek bir ilke imza attılar
- Şahinbey'de 4 partiden istifa eden 250 kişi AK Parti'ye üye oldu
- Kanarya mağlubiyetle tanıştı! Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e 2-0 yenildi
- Şemsiyelerinizi yanınızdan ayırmayın! Yağmur, İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca etkili olacak
- Van'da 3 ayrı trafik kazası: 24 yaralı
- Erman Toroğlu, Fatih Terim'i sert eleştirdi: Sultan Süleyman büyüktü, o da gitti
- Taliban, kadına verdiği sözü çabuk unuttu: Evden çıkmayın
- Baba-oğul aynı kişiye önce kurşun yağdırdı, sonra bıçakladı
- Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira'yı yerin dibine soktu: Hakikaten tuhaf
- Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı
- Galibiyete hasret kalan Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Taraftarlar istifaya çağırıyor
- 130 depremin ardından Kanarya Adaları'nda yanardağ patladı
- Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 213 kişi vefat etti, 26 bin 398 yeni vaka tespit edildi
- Bülent Korkmaz, Terim'le tartıştığı iddialarına cevap verdi: Saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok
- Eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan faiz kararı öncesi sürpriz paylaşım! Kavcıoğlu'na imalı mesaj
- Kanala düşen oğlunu kurtarmak için suya atlayan baba boğuldu
- Fatih Terim, Alanya mağlubiyeti sonrası sarı-kırmızılı taraftarlara sitem etti: Oyuncuları kaybederiz
- 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, hayatını kaybetti
- Fatih Altaylı'dan olay Terim paylaşımı! Maaşından dem vurup oyuncu tercihlerine ateş püskürdü
- Aslan, Süper Lig'de kayıp! Galatasaray, sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu
- Trafik kuralına uymayan motosiklet sürücüsü canından oldu
- Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan şüpheliden tuhaf savunma: Amacım dikkat çekmekti
- Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e övgü! Alanya maçında savunmadaki tercihi yerinde buldu
- Buzlar eridi! Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
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