19 Eylül 2020 Haberleri
19 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
20.09.2020 00:15 | Son Güncelleme: 20.09.2020 00:15
- 12 yaşındaki kızı sahte şeyhin istismarına uğrayan anne ilk kez konuştu: Kızım 'Anne size bir yapmasından korkuyorum' dedi
- Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
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- Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
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- Son Dakika: Fenerbahçe, Antalyaspor'un sağ beki Nazım Sangare'yi transfer etti
- Afyonkarahisar'da 23 asker koronavirüs karantinasına alındı
- Antalyaspor Başkanı Öztürk: Nazım Sangare transferi için Fenerbahçe ile anlaştık
- 'Bakımsızsın' diyerek eşini öldürdüğü iddia edilen İbrahim Tekin sessizliğini bozdu: 10 ay boşuna yattım
- Vodafone İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
- Son Dakika: Beşiktaş, evinde Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı
- Edirne'de 48 saat su kesintisi olacak
- Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var
- 1,5 milyonluk bebek maması vurgunu polis tarafından son anda önlendi
- Bakan Koca, korona salgının vahametini İspanyol Gribi'yle anlattı: 50 ila 100 milyon can kaybı olmuştu
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un Türkçe mesajına cevap: Diplomasiye alan kazandırmak zorundayız
- Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, 349 gün sonra ilk 11'e döndü
- Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü
- Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
- Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak
- Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetti, 1538 yeni vaka tespit edildi
- Komşularının gürültüsüne maruz kalan Demet Akalın isyan etti: Villalarda hunharca parti veriyorlar
- Koronavirüslü komşusuna geçmiş olsun ziyaretine gitti, hem hastalığı kaptı hem de ceza yedi
- FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 94 şüpheli tutuklandı
- Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Akpom, Middlesbrough'a transfer oldu
- ABD ve Yunanistan, Türkiye sınırında tatbikat yaptı
- Trabzonspor, deplasmanda Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı
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- Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti
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- Batman'da inşaat işçileri elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada
- Avustralyalı askerin evine götürdüğü 100 yıllık Türk bayrağı vatana döndü
- Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı
- Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de 'Brusella bakterisi' salgını baş gösterdi
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