19 Eylül 2019 Haberleri
19 Eylül 2019 Manşet Haberleri.
20.09.2019 00:18
- Tarihçi İlber Ortaylı: Yakın zamanda gideceğim buralardan
- DEAŞ'ın Telafer Emiri Kayseri'de yakalandı
- Alaşehir'de plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı, 50 bin plastik kasa kül oldu
- Ümraniye'de 3 noktada şüpheli orman yangını; kısa sürede söndürüldü
- ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı 500'ü geçti
- Diyarbakır'da intihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılar
- Loris Karius, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!
- Sivil polis otosu ve ticari araç çarpıştı: 3'ü polis 5 kişi yaralandı
- Kanada Başbakanı Trudeau, gençliğinde çektirdiği ırkçı fotoğraftan dolayı özür diledi
- 22 yaşındaki genç, terör örgütünün ağına düşmekten son anda kurtuldu
- Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı! Kaza güvenlik kamerasına yansıdı
- Tır, traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
- Hadise leoparlı kıyafetiyle küvet pozu verdi
- 8 kişilik kefen ve bir kılıçla yakalanan adamın 155'e 2 bin çağrı yaptığı ortaya çıktı!
- Yazıcıoğlu davasında tanık olarak dinlenen İsmail Kaya: 'Bu ifadeler ipe götürür' dediğini duydum
- Akli dengesi yerinde olmayan adam, önce komşusunu sonra da karakoldaki bekçiyi bıçakladı
- Uğurcan Çakır sosyal medyayı salladı!
- Çatıda panter gören bina sakinleri ne yapacağını şaşırdı
- Trump yönetiminden üniversite program kuruluna tehdit: İslam'ın olumlu yanlarını fazlasıyla öne çıkarıyorlar
- DEAŞ'ın infaz timi mensubu İzmir'de yakalandı
- 11 yaşındaki çocuğa istismar iddiası vatandaşları çılgına döndürdü
- AFAD'dan Tuzla'daki fabrika yangınına ilişkin açıklama: Halk sağlığını tehdit eden bir durum yok
- Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez bakan baba yürekleri dağladı
- Diyarbakır polisi, DEAŞ'ın para transfer ağını ortaya çıkardı
- Tarihçi Yazar İlber Ortaylı: Kötü kitabın en kısa zamanda imha edilmesi gerekir
- ABD, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı Zarif'e vize verdi
- Kerimcan Durmaz, 'Türkiye'yi terk etti' iddialarını yalanladı
- Beşiktaş, Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup oldu!
- Instagram'a gönderi planlama özelliği geldi
- Verimli arı sezonuna teşekkür için şükür duasına çıkan arıcılar, arıların saldırısına uğradı
- Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye mesaj: Oyalama olursa çalışmalar biter
- Meteoroloji İstanbulluları sağanak yağış ve yıldırım düşme tehlikesi karşısında uyardı
- Rusya ve Çin 3 ülkenin hazırladığı İdlib tasarısını veto etti
- Erdoğan'la görüşen Şamil Tayyar'dan açıklama: Pelikan'ın P'si bile geçmedi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl önceki fotoğrafını yayımladı
- Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili 7 kişi hakim karşısına çıkacak
- Alanyaspor'dan son dakika kural hatası açıklaması!
- Türk Telekom hisseleri satışa çıkıyor
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ceza yağdırdı!
- Trabzonspor, Getafe'ye 1-0 mağlup oldu