19. Engelliler Şurası'nda ünlü isimler engellilerle buluştu

02.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:54

Ünlü simalar, 19. Engelliler Şurası kapsamında engellilerle bir araya geldi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre,19. Engelliler Şurası, engellilerin eğitim ve rehabilitasyon gördüğü Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayında gerçekleştirildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programa, sanat, iş, medya ve spor dünyasından isimler katıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, davetlilerle birlikte, engellilerin eğitim gördüğü atölyeleri gezdi.

Davetliler, tekstil, mantar üretim, ahşap boyama ve resim atölyesinde derse girip kursiyerlerin çalışmalarını izledikten sonra, uluslararası platformlarda şampiyonlukları bulunan milli sporcuları Paralimpik Spor Salonunda ziyaret etti. Çağırıcı ve beraberindekiler, milli sporcularla birlikte boccia oyunu oynadı.

Kekeme sınıfına da uğrayan ünlü simalar, burada tanıştıkları 3 aylık eğitim sonunda kekemeliği yenen 12 yaşındaki Melodi Çakır'la bir süre sohbet etti. Haber spikerlerinden Mehmet Aydın, Hülya Yürekli Seloni ve Hilal Ergenekon, Çakır'ın seri ve düzgün bir şekilde konuştuğunu görünce kendisine sunuculuk teklifi yaptı. Melodi Çakır ise bu teklifi düşüneceğini söyledi.

Engelliler, Tuğba Özay'ın şarkılarıyla eğlendi



Programın yapıldığı salonda ünlüler, Kafkas ekibinin folklor gösterisiyle karşılandı. Sahneye çıkan eski manken-şarkıcı Tuğba Özay ve Devran İskender, engellilerle şarkılar söyledi. Engelli gençler, müziğe eşlik ederek dans etti.

Öte yandan eğitimcilerin de katıldığı şurada otizmlilere yönelik toplumdaki yanlış algıyı yıkmak amacıyla oturum düzenlendi. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hatice Şengül Erdem, "Otizm Spektrum Olan Bireylerde Yaz Okulu Örneği" başlıklı, Uzman Fizyoterapist Ahmet Süleymanoğlu ise "Otizmli Çocuklarda Beslenme" başlıklı konularda sunum yaptı.

Programa, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, iş insanları Turgay Kıran, Furkan Albayrak ve Faruk Özdemir ile engelli aileleri de katıldı.

Kaynak: AA