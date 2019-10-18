19 Ekim Muhtarlar Günü'ne doğru

18.10.2019 11:47

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, muhtarlık müessesesinin toplumsal hayatın en eski yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

Demokrasinin ilk basamağı konumundaki muhtarların devlet ve millet kaynaşmasının en önemli temsilcileri olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız seçilmiş oldukları köy ve mahallelerindeki ihtiyaç ve talepleri tespit ederek kamu hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi için gece gündüz demeden vatandaşlarımızın hizmetinde olup, hem milleti hem de devleti temsil ederek vatandaş ve kamu arasında köprü vazifesi görevini üstlenmişlerdir. Devletimiz de muhtarlarımıza verdiği değerin göstergesi olarak 19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü olarak ilan etmiştir. Sevinçte ve hüzünde hep yanımızda olan tüm muhtarlarımızın gününü en içten dileklerimle kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim."

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ise muhtarların çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirdiğini aktararak, "Mahalle ve köylerimizin her türlü ihtiyacını tespit edip, hizmet sunmak hususunda emeğini esirgemeyen, mahallelerinin ve köylerinin gelişimi ve değişimi hususunda çözüm ortaklığı yapan muhtarlarımıza sağlıklı, başarılı uzun ömürler diliyorum.

Demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarı muhtarlarımıza emeklerinden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA