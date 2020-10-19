19 Ekim Muhtarlar Günü
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19 Ekim Muhtarlar Günü

19.10.2020 16:15 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:18
19 Ekim Muhtarlar Günü

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanı Hava Rendeci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde muhtarların sorumluluklarının arttığını, bu sorumluluğu hayatlarını riske atarak en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanı Hava Rendeci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde muhtarların sorumluluklarının arttığını, bu sorumluluğu hayatlarını riske atarak en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Rendeci, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, muhtarların salgın sürecinde canları pahasına görev aldığını ifade etti.

Muhtarların pek çok köy ve mahallede filyasyon ekipleri ile hareket ettiğine işaret eden Rendeci, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde muhtar arkadaşlarımıza büyük sorumluluk ve yük bindi. Biz bu sorumluğu ve bu ağır yükü tüm arkadaşlarımız hayatlarımızı riske atarak en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu süreçte birçok kıymetli muhtar arkadaşımız hayatlarını kaybetti, birçok arkadaşımız bu hastalığa yakalandı ve sıkıntılı süreçten sonra atlattılar. Bu sıkıntılı süreçte pozitif çıkan vakaların evde kalması için filyasyon ekibinde almış olduğunuz görevlerde ne kadar sıkıntı çektiğimizi biz muhtarlar olarak çok iyi biliyoruz. Hakikaten canla başla çalışan arkadaşlarımızın emekleri hiçbir zaman unutulmamalıdır."

Özellikle maddi sıkıntı çeken dar gelirlilerin evlerinde sıcak yemek pişmesi için onların yardımına öncelikle muhtarlar olarak koştuklarını aktaran Rendeci, "Çok sıkıntılı günlerde hep mahalle halkımızın yanında olduk. Ailemizi ihmal ettik ama mahalle halkımızı ihmal etmedik. Bu günün anlamı büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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