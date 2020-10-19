19 Ekim Muhtarlar Günü
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19 Ekim Muhtarlar Günü

19.10.2020 13:05 | Son Güncelleme: 19.10.2020 13:08
19 Ekim Muhtarlar Günü

Gölcük Muhtarlar Derneği'nce 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Gölcük Muhtarlar Derneği'nce 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Dernek başkanı Bilge Saral ve yönetimince düzenlenen törene, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Güven, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Sarıdağ, siyasi parti ilçe başkanları ile muhtarlar katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunumu ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan Kaymakam Karabulut, muhtarlığın iki yönü olan kutsal bir yapı olduğunu belirterek, bir yönüyle halkın temsilcisi seçilmiş bir birey, diğer yönüyle de devletin temsilcisi olduğunu aktardı.

Muhtarların, uygulamaları gerçekleştiren, mevzuatları hayata kazandıran bir kurumun temsilcisi olduğuna işaret eden Karabulut, "Vatandaşlarımız devletimize ulaşmak istediği zaman muhtarımıza gelirler. Devletimiz vatandaşa ulaşmak istediği zaman muhtara gider. Bu iki yönlü çalışma usulü muhtarlarımızın sorumluklarını ve yükümlüklerini arttırır. 1820'lere dayanan çok köklü müessesedir muhtarlık." diye konuştu.

Belediye Başkanı Sezer de muhtarların "doğrudan demokrasinin en somut göstergesi" olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

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