19 Ekim Muhtarlar Günü
19.10.2020 11:35 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:38
Düzce'nin Yığılca İlçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Düzce'nin Yığılca İlçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Türkiye Muhtarlar Derneği Yığılca Şubesi Başkanı Fahrettin Çay, Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Çay, Yığılca için yapılacak çalışmalarda hizmetlerin artarak devam etmesini diledi.
Törene, Belediye Başkanı Rasim Çam, il genel meclis üyeleri Hüseyin Yılgın, Ramazan Baltacı, köy ve mahalle muhtarı, kurum amirleri, AK Parti İlçe Başkanı Dursun Albayrak, CHP İlçe Başkanı Zeynel Çamlı ve İyi Parti İlçe Başkanı Hüseyin Temizel katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan