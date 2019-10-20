19 Ekim Muhtarlar Günü
Bahşılı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bahşılı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Sarıkaya köyü muhtarı Bayram Akkaya, törende yaptığı konuşmada, zaman zaman muhtarlarla bir araya gelip fikir alışverişinde bulunarak birlik ve beraberliklerini pekiştirmeleri gerektiğini söyledi.
Programa, protokol üyeleri ve muhtarlar katıldı.