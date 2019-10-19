19.10.2019 17:08

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tanğlay, mesajında, yerel yönetimlerin ilk halkası olan muhtarlığın, toplum yararına çalışan en etkili birim olduğunu belirtti.

Mahalle sakinleri temsilcisi muhtarların oldukça önemli bir görevi ifa ettiklerini ifade eden Tanğlay, şunları kaydetti:

"Belediyeler ile mahalleler arasında önemli bir köprü görevi gören muhtarlıklar, yüzyıllardır yerel yönetimin temel ayaklarından birini oluşturan önemli bir teşkilattır. Diğer bir ifadeyle yerel yönetimlerin ilk halkası olan muhtarlıklar mahalle sakinlerinin temsilcisi ve toplum yararına çalışan en etkili birimdir. Bizler yerel yönetimler olarak, muhtarlarımızın taşıdığı bu sorumluluk ve önemin bilinciyle hareket ediyoruz. Mahallelerimizin her türlü ihtiyacını tespit etme hususunda emeğini esirgemeyen muhtarlarımız, mahallelerinin gelişimi ve değişimi hususunda bizim bir çözüm ortağımız konumundadır."

Kaynak: AA