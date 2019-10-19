19.10.2019 17:06

Van'ın Muradiye ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık önünde düzenlenen törende, Atatürk anıtına çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Burada bir konuşma yapan Muhtarlar Dernek Başkanı Savaş Ebrem, muhtarlık müessesinin Osmanlı'dan cumhuriyetimize taşınan ender kurumlardan biri olduğunu söyledi.

Muhtarların gerek köy, gerekse de mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkisinde aracı rol oynadığını ifade eden Ebrem, şöyle konuştu:

"Ayrıca çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getiriyor. Daha anlaşılır bir ifade ile devlet, vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Muhtar, demokrasinin temel taşıdır.' Bu günü bizlere hediye eden başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, gazi meclisimize ve emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm meslektaşlarımın gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Törene, İlçe Karakol Komutanı Binbaşı Evren Kaptan, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, kamu kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA