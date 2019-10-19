19.10.2019 14:28

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, devletin vatandaşlarıyla ilgili işlemlerde işleyişin daha akıcı ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için muhtarların üstlenmiş olduğu sorumlulukların büyük önem arz etiğini belirtti.

"Bu amaçla 50 bine yakın muhtarımız kendi köy ve mahallelerinde halkın istek, talep ve sorunlarına çare bulmak ve gerekli mercilere iletmek için canla başla çalışıyorlar." diyen Kılıç, şöyle devam etti:

"Muhtarlarımız bu çalışmaları yaparken de elbette kendilerine özgü bir takım sorunlarla karşılaşmaktadırlar. İşte bu sorunların gündemde yer alması ve çözümleri için gerekli projelerin hayata geçirilmesi için 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak anılmaktadır. Çok şükür AK Parti muhtarlarımıza gereken değeri ve önemi vererek haklarını büyük ölçüde tanımıştır. Muhtarlarımız kendi çevre ve mahallelerinde mevcut bulunan problemlere yönelik her türlü talebi isteme hakkını kendinde bulunduruyor. Çünkü önemli olan mahallenin daha yaşanılabilir bir düzeye getirilmesidir. Bu duygu ve düşüncelerle günümüze kadar ahirete intikal eden tüm muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. En sıkıntılı koşullarda bile dürüstlüğünden, hizmet aşkından ve dik duruşundan ödün vermeyen tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum."

Kaynak: AA