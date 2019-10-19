19.10.2019 14:20

Midyat ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen programla kutlandı.



Hükumet Konağı Anıtpark'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Kaymakam Tekin Dündar, muhtarları makamında kabul ederek, Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi gördüğünü kaydeden Dündar, şöyle konuştu:

"Özellikle son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarımıza tanımış olduğu haklar, muhtarlığa alan talebi ciddi manada artırdı. Milletin evinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 81 ilden muhtarları ağırlıyor. Devletin zirvesinde seslerin duyurabiliyor. Vatandaşlarımızın sorunlarını kamu kurumlarına iletme noktasında bir temsilciye elbette bir ihtiyaç var. Bu görevi de sizler ifa ediyorsunuz. Bu manada önemli bir görev ifa ediyorsunuz."

Törene, Midyat Belediye Başkan Vekili Metin Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Gürol Yıldız, Muhtarlar Derneği Başkanı Talip Gürbüz, Midyat Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Faik Teomay ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: AA