19.10.2019 13:50

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Murat, mesajında, mahallelerde görev yapan tüm muhtarların gününü kutlayarak, yerel yönetimlerin mihenk taşı ve demokrasinin vazgeçilmezi olan muhtarlar ile Baskil ve köylerine hizmet ettiklerini belirtti.

Köy ve mahalle muhtarlarının vatandaşlarla kurumlar arasında çok önemli bir görev üstlendiğini kaydeden Akmurat, şöyle devam etti:

"Muhtarlarımızın talep ve görüşlerini değerlendiriyor ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtarlarımızın taşıdığı sorumluluk ve önemin bilincinde olarak, güzel ilçemizin 61 köy, 6 merkez mahallemizin problemlerini birlikte çözüyoruz. Hepimizin öncelikli amacı ilçemizi hak ettiği en iyi yere getirmektir. Her zaman muhtarlarımızın yanındayız."

Kaynak: AA