19.10.2019 10:56

Karaman'da 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.



Cumhuriyet Parkı'ndaki törende Karaman Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Öngay, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu.



Dernek Başkanı Öngay, burada yaptığı konuşmada, muhtarların demokrasinin en küçük yapı taşı olduğunu söyledi.



İlin bütün kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, tam dayanışma ve koordineli olarak görevlerini sürdürdüklerini ifade eden Öngay, şöyle devam etti:

"Bu anlamlı 19 Ekim Muhtarlar Günü bizler için ortak sorunlarımızı paylaşılıp, ortak çözüm yolları bulma açısından büyük önem taşımaktadır. Muhtarlar, vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen ve Cumhuriyet tarihimiz boyunca köy ve mahallelerimizin en önemli temsilcisi olmuşlar ve olmaya da devam edecektir. Vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına, sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olan, beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkin rol oynayan muhtarlarımız, devletle milletin bütünleşmesinin temel harcını oluşturmaktadır."



Törene, İl İdare ve Denetim Müdürü Abdullah Şahiner, İl Müftüsü Muhammet Lutfi Ketenci, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA