19.10.2019 10:42

Bozkır ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Bozkır Anıt Meydanı'ndaki proğram ilçeye bağlı 52 mahalle muhtarı ve resmi protokolün katılımıyla gerçekleşti.

Programın açılış konuşmasını Bozkır Dereköy Mahallesi muhtarı Ramazan Deniz yaptı.

Muhtar Deniz, "Başta ilçemizde ki tüm mahalle muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Muhtarlık mahallelerde, köylerde halkın devletimize ulaşma noktasıdır. Muhtarlarımız halkımızın ihtiyaçlarını ilk elden devletimizin organlarına ileten en önemli bir görevi üstlenmektedir." dedi.

Kaynak: AA