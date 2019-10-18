18.10.2019 11:15

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Aktürk, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiği ziyarette çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Vali Ustaoğlu'na bilgi verdi.

Muhtarların bulundukları bölgelerde devleti temsil ettiklerini ifade eden Ustaoğlu, "Dolayısıyla halkımızla kurumlarımız arasında köprü vazifesi görüyorlar. Devletimizin güler yüzü ve şefkatli eli olan tüm muhtarlarımızın, Muhtarlar Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA