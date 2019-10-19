19 Ekim DHA Spor Salı Gündemi
BeşiktaşBEŞİKTAŞ18.00 Başkan adayı Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini tanıtacak.
Gaziantep FK
17.30 Medipol Başakşehir - Göztepe20.00 MKE Ankaragücü - BeşiktaşBEŞİKTAŞ18.00 Başkan adayı Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini tanıtacak.18.00 Başkan adayı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu listesini tanıtacak.FENERBAHÇE11.30 Sarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.15.55 Takım Denizli'ye gidecek.17.00 Sarı-lacivertlilerin kentte karşılanışı.TRABZONSPOR13.00 Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun eşi Beyza Ağaoğlu'nun resim sergisinin açılışı yapılacak. (Beşiktaş Deniz Müzesi)ATLETİZMUltra-Trail World Tour serilerinin son yarışı olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 119, 63 ve 38 kilometre olmak üzere üç kategoride koşulacak.07.00 Uzun (119 km) ve orta (63 km) parkur startları10.00 Kısa parkur (38 km) startıTFF 1'İNCİ LİG14.00 Hatayspor - Adana Demirspor16.30 Bursaspor - Cesar Grup Ümraniyespor19.00 Ekol Göz Menemenspor - Büyükşehir Belediye ErzurumsporTFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİG- 9'uncu hafta maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.AVRUPA'DAN FUTBOL14.30 Everton - West Ham United (Cenk Tosun)16.30 Werder Bremen - Hertha Berlin (Nuri Şahin, Ömer Toprak)16.30 Fortuna Düsseldorf - Mainz (Kenan Karaman, Kaan Ayhan)17.00 Wolverhampton (Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakibi) - Southampton17.00 Leicester City - Burnley (Çağlar Söyüncü)18.00 Slovan Bratislava (Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakibi) - Pohronie19.30 Getafe (Trabzonspor'un Avrupa Ligi rakibi) - Leganes19.30 Borussia Dortmund - Mönchengladbach (Başakşehir'in Avrupa Ligi rakibi)20.00 Basel (Trabzonspor'un Avrupa Ligi rakibi) - Thun21.00 Toulouse - Lille (Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı)21.45 Juventus - Bologna (Merih Demiral)22.00 Mallorca - Real Madrid (Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi)22.45 Leça - Braga (Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakibi)ING BASKETBOL SÜPER LİGİ13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Galatasaray Doğa Sigorta15.15 Pınar Karşıyaka - Sigortam.net İTÜ17.30 Tofaş - Türk Telekom20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Teksüt Bandırma BK
TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL14.30 Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak. (Ahmet Cömert Spor Salonu)VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ14.00 Karayolları - Eczacıbaşı VitrA17.30 Nilüfer Bld. - Aydın B.Şehir Bld.14.00 Fenerbahçe Opet - Atlasglobal Yeşilyurt
19.00 Beşiktaş - Galatasaray HDI Sigorta