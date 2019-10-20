19 Ekim 2019 Haberleri
19 Ekim 2019 Manşet Haberleri.
20.10.2019 00:22
- Lübnanlı ünlü oyuncu Nadine Al Rassi vergi protestolarına katıldı, lastik yaktı
- Netflix, şifrelerini başkalarıyla paylaşan kullanıcılar için önlem alacak
- Hırsızlardan teybini çalamadıkları otomobilin sahibine şoke eden mesaj: İntikam yeni başladı
- Abdullah Avcı: Çok fazla eksik var ve becerikli değildik
- MSB: Terör örgütünün güvenli bölgeden çekilmesi yakından takip ediliyor
- Barış Pınarı'na destek veren ve kadro dışı kalan Enver Cenk Şahin'in takımı St. Pauli'nin maçında terör örgütüne destek
- Aksaray'da arkadaşlarının ulaşamadığı iki genç evde ölü bulundu
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- Schalke'den Türk oyunculara skandal asker selamı uyarısı!
- İzmir'de petrol türevi atıklar denizi kirletti, ekipler bölgede çalışma başlattı
- Ankaragücü-Beşiktaş maçında Elneny'nin pozisyonu tartışma yarattı
- Şarkıcı Sıla ile şef Hazer Amani aşkında ilk paylaşım
- Diyarbakır annelerinin sembol ismi Hacire anne terör örgütünün elinden kurtardığı oğlunu evlendirdi
- Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak, sis ve pusa dikkat
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- Öfkeli baba, çocuğuyla tartışan okul arkadaşını evine çağırıp yumrukla döverek hastanelik etti
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- MSB görüntüleri paylaştı! İşte terör örgütünün yakıp yıktığı hastane
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- Terör örgütünün 'kimyasal silah' yalanı ortaya çıktı! Kazan ve tişörtü alev almış
- Trabzonspor evinde Gaziantep'i 4-1 mağlup etti
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- Cengiz Ünder'in asker selamı sonrası hocasından açıklama: Futbol ve siyaset aynı yatakta uyumaz
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- ABD'li yetkili açık açık itiraf etti: Türkiye'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk
- Eski Alman bakan Gabriel'den Erdoğan itirafı: Suriye'de uçuşa yasak bölge oluşturulması talebini ilk reddeden Almanya'ydı
- Sturridge, Süper Lig'de ilk golünü attı
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- İngiltere Parlamentosu, yeni Brexit anlaşması oylamasının ertelenmesine karar verdi
- Azil süreciyle başı dertte olan Trump'tan sosyal medyada gündem olan mesaj: Darbeyi durdurun
- Cumhurbaşkanı Erdoğan asker selamı verdi
- Ali Babacan, Erdoğan'ın 'abim' dediği Nuri Pakdil'in cenazesine katıldı
- Gençlerbirliği deplasmanda Antalya'yı 6-0 mağlup etti
- Messi, Suarez ve Griezmann attı, Barcelona Eibar'ı 3-0 mağlup etti
- Şeyma Subaşı'nın işleri iyi gitmiyor! Acun'un bir yıllık kirasını peşin ödediği kafe kapanabilir
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gözdağı: Teröristler verdiğimiz sürede gitmezse başlarını ezeriz
- Dürbün kapağını açmadan ateş eden teröristin son hali görüntülendi
- Gar ihalesinde İBB'nin tercih edilmemesinin nedeni: Türkçe kelimeler ve iş deneyimi belgesinin olmaması
- Terör örgütü PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani'den ABD'ye teşekkür
- Beşiktaş-Braga maçının bilet fiyatları belli oldu