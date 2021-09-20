19. Dönem Toplu İş Sözleşmesi - Haberler
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19. Dönem Toplu İş Sözleşmesi

Habermetre - Haberler | Toplum
19. Dönem Toplu İş Sözleşmesi

Bakanlığımız adına TÜHİS ile TARIM-İŞ Sendikası arasında 13. 09. 2021 tarihinde imzalanan 19. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 17. 09. 2021 tarihli yazılarımızla Merkez ve Taşra Teşkilatımıza gönderilmiştir.

Bakanlığımız adına Tühis ile TARIM-İŞ Sendikası arasında 13. 09. 2021 tarihinde imzalanan 19. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 17. 09. 2021 tarihli yazılarımızla Merkez ve Taşra Teşkilatımıza gönderilmiştir.

19. DONEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ. pdf

Taşra Üst Yazı. pdf

Merkez Üst Yazı. pdf

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Haber: 19. Dönem Toplu İş Sözleşmesi - Haberler
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