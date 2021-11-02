01 Kasım 2021 Pazartesi günü Akademimiz Anıttepe Yerleşkesi Çalıştay Salonunda Polis Akademisi ve Anadolu Ajansı iş birliğiyle yürütülen savaş, afetler ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirler yetiştirmek amacıyla düzenlenen "19. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin açılış töreni gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu törene; Polis Akademisi Başkan Yardımcımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk AYHAN, Anadolu Ajansı Haber Akademisi Direktörü Bora BAYRAKTAR, Anadolu Ajansı Haber Akademisi Müdürü Cihangir İŞBİLİR, Akademimiz Emniyet Müdürleri ve kursiyerler katılım sağlamıştır.

01 - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak olan eğitimde haber cilikten kişisel güvenliğe, savaş hukukundan ilk yardıma, ileri sürüş tekniklerinden suda hayatta kalmaya, kimyasal ve biyolojik saldırılardan olağanüstü durumlarda medya yönetimine kadar pek çok farklı alanlardaki konuları içeren "19. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" 21 kursiyerin katılımlarıyla başlamıştır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet