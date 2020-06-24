19. Devlet Fotoğraf Yarışması Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak ve nitelikli fotoğraf sergileri oluşturmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, "19. Devlet Fotoğraf Yarışması" düzenleneceğini bildirdi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak ve nitelikli fotoğraf sergileri oluşturmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, "19. Devlet Fotoğraf Yarışması" düzenleneceğini bildirdi.

Soytürk, yaptığı yazılı açıklamada, yarışmaya başvuruların Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi internet siteleri üzerinden yapılacağını belirtti.

Yarışmanın 4 farklı kategoride yapılacağını aktaran Soytürk, şunları kaydetti:

"Yarışmaya başvurular 31 Ağustos-25 Eylül tarihleri arasında olacak. 'İnsan ve Yaşam Kategorisi', 'Tarihi Yapılar Kategorisi' ve 'Deneysel Çalışmalar Kategorisi' kapsamındaki başvuru fotoğraflarının kategori temasına uygun ve ülkemiz sınırları içinde çekilmiş olması gerekmektedir.

'Patara Kategorisi' ülkemiz kültür ve turizm değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtılarak Türkiye markası ve imajının geliştirilmesi için uluslararası alanda tescillenmiş tarihi ve arkeolojik eserlerimizi temel alan kültür yılı uygulaması kapsamında Patara Antik Kenti'ne vurgu yapılması amacıyla 2020 senesi 'Patara Yılı' olarak ilan edilmiştir. Bu çerçevede 19. Devlet Fotoğraf Yarışması dahilinde açılan 'Patara Kategorisi' kapsamında başvuru fotoğraflarının, Antalya'nın Kaş ilçesine 42 kilometre uzaklıkta bulunan ve en eski yerleşim yerlerinden biri olan Patara Antik Kenti ile çevresine ilişkin kültürel, tarihi, arkeolojik ve doğal değerler konulu olması gerekmektedir."

Kaynak: AA