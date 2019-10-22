19. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası

22.10.2019 21:54

Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Pemra Özgen, İtalyan rakibi Deborah Chiesa'yı 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

QNB Finansbank ana sponsorluğunda İstanbul'da devam eden turnuvada günün ilk maçında korta çıkan Pemra, Chiesa'yı 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenerek turu geçti. Pemra, ikinci turda yarın Rus raket Anastasia Zakharova ile karşılaşacak.

Kamilla Rakhimova'ya 6-2, 6-2'lik setlerle yenilen 2002 doğumlu Zeynep Sönmez, 3 numaralı seribaşı Elitsa Kostova'ya 7-5, 6-0'lık setlerle yenilen Berfu Cengiz, Belaruslu rakibi Anna Kubareva'ya 6-3, 6-1'lik setlerle yenilen İpek Öz, turnuvaya erken veda etti.

İlk mücadelesini 1 numaralı seribaşı Elena Gabrieka Ruse önünde veren Başak Eraydın ise 6-3, 6-1'lik setlerle yenilerek turnuvaya veda eden bir diğer Türk sporcu oldu.

Çiftler kategorisinde çeyrek finale yükselen Zeynep Sönmez, Belaruslu partneri Anna Kubareva ile turnuvanın 1 numaralı seribaşı Jaqueline Adina Cristian-Elena Gabriela Ruse ikilisi karşısında, İpek Öz-Melis Sezer çifti ise Lina Gjorcheska-Ekaterina Yashine ikilisi karşısında son dörde kalma mücadelesi verecek.

Organizasyon 26 Ekim Cumartesi günü oynanacak final maçı ile sona erecek.

Kaynak: AA