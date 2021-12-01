19 bin 198 adet cinsel içerikli gıda maddesi ele geçirildi - Haberler
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19 bin 198 adet cinsel içerikli gıda maddesi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
19 bin 198 adet cinsel içerikli gıda maddesi ele geçirildi

Nevşehir'de bir işyerinde yapılan aramada 19 bin 198 adet cinsel içerikli gıda maddesine el konuldu.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de bir işyerinde yapılan aramada 19 bin 198 adet cinsel içerikli gıda maddesine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek (Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti) suçundan yürütülen soruşturmaya istinaden; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü merkezli eş zamanlı yapılan operasyonda Nevşehir'de faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 19 bin 198 adet cinsel içerikli gıda maddesi ele geçirildi. İş yeri sahibi ve ele geçirilen suç unsurları Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. - NEVŞEHİR

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