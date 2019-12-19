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19 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

İstikbal Mobilya Kayserispor14: 30 Yukatel Denizlispor - Altınordu16: 30 Medipol Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon18: 30 Bursaspor - BB Erzurumspor 20: 45 Trabzonspor - AltayGALATASARAYSarı-kırmızılı ekip Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

19.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:33
19 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

Kayserispor

14: 30 Yukatel Denizlispor - Altınordu

16: 30 Medipol - Hekimoğlu Trabzon18: 30 Bursaspor - BB Erzurumspor  20: 45 Trabzonspor - Altay

GALATASARAYSarı-kırmızılı ekip Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ11.30- Siyah beyazlı ekip Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına yapacağı antrenmanla başlayacak.

PFDK - TAHKİM KURULUProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOLEuroleague20: 45 Fenerbahçe Beko - Zenit Saint PetersburgEuroleague Kadınlar 22: 15 UNI Girona - Fenerbahçe

VOLEYBOLErkekler Şampiyonlar Ligi18.30 Fenerbahçe HDI Sigorta - Cucine Lube CivitanovaErkekler Cev Kupası19.00 Arkasspor - Dinamo Bükreş20.00 Dukla Liberec - Galatasaray HDI Sigorta

AVRUPA'DAN FUTBOL

22.45 Cambuur - Feyenoord (Orkun Kökçü)


Kaynak: DHA
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