19 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi
İstikbal Mobilya Kayserispor14: 30 Yukatel Denizlispor - Altınordu16: 30 Medipol Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon18: 30 Bursaspor - BB Erzurumspor 20: 45 Trabzonspor - AltayGALATASARAYSarı-kırmızılı ekip Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
İstikbal Mobilya Kayserispor
14: 30 Yukatel Denizlispor - Altınordu16: 30 Medipol Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon18: 30 Bursaspor - BB Erzurumspor 20: 45 Trabzonspor - Altay
GALATASARAYSarı-kırmızılı ekip Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
BEŞİKTAŞ11.30- Siyah beyazlı ekip Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına yapacağı antrenmanla başlayacak.
PFDK - TAHKİM KURULUProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOLEuroleague20: 45 Fenerbahçe Beko - Zenit Saint PetersburgEuroleague Kadınlar 22: 15 UNI Girona - Fenerbahçe
VOLEYBOLErkekler Şampiyonlar Ligi18.30 Fenerbahçe HDI Sigorta - Cucine Lube CivitanovaErkekler Cev Kupası19.00 Arkasspor - Dinamo Bükreş20.00 Dukla Liberec - Galatasaray HDI Sigorta
AVRUPA'DAN FUTBOL
22.45 Cambuur - Feyenoord (Orkun Kökçü)