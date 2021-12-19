19 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı
19 Aralık 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
ANKARA (InterSinema.com) - Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Ankara Keçiörengücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
04:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:00 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Beypiliç Boluspor - MKE Ankaragücü
08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:00 Spor Sabahı
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:50 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
11:20 Spor Toto 1. Lig Özetler
11:30 İngiltere Premier Lig Özetler
11:50 İtalya Seri A Özetler
12:00 Derbi Özel
13:25 Gençlerbirliği - Nasadoge Menemenspor
15:30 Derbi Özel
15:55 Bursaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
18:00 Derbi Özel
18:55 Kocaelispor - Eyüpspor
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Kocaelispor - Eyüpspor
21:00 % 100 Futbol
22:30 Teknik Analiz
23:15 Futbol Gecesi
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