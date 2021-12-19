19 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı

ANKARA (InterSinema.com) - Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 % 100 Futbol

03:00 Ankara Keçiörengücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

04:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

05:00 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Beypiliç Boluspor - MKE Ankaragücü

08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:00 Spor Sabahı

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:50 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

11:20 Spor Toto 1. Lig Özetler

11:30 İngiltere Premier Lig Özetler

11:50 İtalya Seri A Özetler

12:00 Derbi Özel

13:25 Gençlerbirliği - Nasadoge Menemenspor

15:30 Derbi Özel

15:55 Bursaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

18:00 Derbi Özel

18:55 Kocaelispor - Eyüpspor

19:45 % 100 Futbol Devre Arası

20:00 Kocaelispor - Eyüpspor

21:00 % 100 Futbol

22:30 Teknik Analiz

23:15 Futbol Gecesi

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