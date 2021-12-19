19 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
19 Aralık 2021 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (InterSinema.com) - Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Z Raporu
01:00 Galatasaray - M. Başakşehir
02:45 İstatistik Bankası
03:00 Trabzonspor - A. Hatayspor
04:45 İstatistik Bankası
05:00 A. Alanyaspor - A. Demirspor
06:45 Derbi Klip
07:00 Konyaspor - Antalyaspor
08:45 İstatistik Bankası
09:00 Yeni Gün
11:00 Fenerbahçe - Beşiktaş
11:30 Beşiktaş - Fenerbahçe
12:00 Unutulmaz Derbiler
13:00 Bir Derbi Günü
13:45 Derbi Klip
14:00 Lig Merkezi
16:00 Arşiv Süper Lig
17:00 Bein Süper Lig
19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş
21:00 Bein Süper Lig
23:00 Trio
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