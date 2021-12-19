19 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (InterSinema.com) - Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

01:00 Galatasaray - M. Başakşehir

02:45 İstatistik Bankası

03:00 Trabzonspor - A. Hatayspor

04:45 İstatistik Bankası

05:00 A. Alanyaspor - A. Demirspor

06:45 Derbi Klip

07:00 Konyaspor - Antalyaspor

08:45 İstatistik Bankası

09:00 Yeni Gün

11:00 Fenerbahçe - Beşiktaş

11:30 Beşiktaş - Fenerbahçe

12:00 Unutulmaz Derbiler

13:00 Bir Derbi Günü

13:45 Derbi Klip

14:00 Lig Merkezi

16:00 Arşiv Süper Lig

17:00 Bein Süper Lig

19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş

21:00 Bein Süper Lig

23:00 Trio

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