19 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı

19 Aralık 2020 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:45 Kelime Oyunu

01:15 Kelime Oyunu

02:00 Kanıt

03:30 Akasya Durağı

04:50 Fırtına

05:40 Müzik

06:00 Kavak Yelleri

06:00 Güllerin Savaşı

08:00 Afili Aşk

08:15 Akasya Durağı

10:45 Senden İyi Yok

11:00 Sultan

12:00 Çok Gezenti Bizim Ora

13:30 Evim Şahane

13:30 Asi

15:00 Geniş Aile

16:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

17:00 Çocuklar Duymasın

19:45 Kelime Oyunu

21:00 Yaşamak Güzel Şey

21:15 Yalan Dünya

23:15 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:30 Kanıt

Kaynak: InterSinema.com