19 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı
19 Aralık 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
01:00 Union Berlin - Bayern Münih
02:00 Stadyum
02:40 Başlama Vuruşu
04:45 Süper Lig Özetler
05:05 Teknik Analiz
05:20 TFF 1. Lig Özetler
05:30 Kahraman
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Union Berlin - Bayern Münih
08:40 TFF 1. Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Teknik Analiz
09:15 Bundesliga
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
11:00 Spor Bülteni
11:30 Yüz Yüze Futbol
12:30 Avrupa Stüdyosu
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Ankara Keçiörengücü - Aydeniz Et Balıkesirspor
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Eskişehirspor - Menemenspor
16:00 Gündem Futbol
17:30 Spor Merkezi
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Hava Durumu
19:00 Dakika Skor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com