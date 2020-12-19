19 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı
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19 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

19.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 19.12.2020 06:47
19 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

19 Aralık 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

01:00 Union Berlin - Bayern Münih

02:00 Stadyum

02:40 Başlama Vuruşu

04:45 Süper Lig Özetler

05:05 Teknik Analiz

05:20 TFF 1. Lig Özetler

05:30 Kahraman

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

07:00 Union Berlin - Bayern Münih

08:40 TFF 1. Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Teknik Analiz

09:15 Bundesliga

10:00 Spor Bülteni

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

11:00 Spor Bülteni

11:30 Yüz Yüze Futbol

12:30 Avrupa Stüdyosu

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:25 Ankara Keçiörengücü - Aydeniz Et Balıkesirspor

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Eskişehirspor - Menemenspor

16:00 Gündem Futbol

17:30 Spor Merkezi

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Hava Durumu

19:00 Dakika Skor

21:00 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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