19 Aralık 2020 Fox Yayın Akışı
19 Aralık 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Hepsi Benim
01:45 Kefaret
02:30 Kefaret
04:15 Babam Sınıfta Kaldı
06:00 İnadına Aşk
06:00 Şevkat Yerimdar
07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Aşk Yeniden
13:00 Yasak Elma
13:00 Baraj
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
16:00 Kefaret
16:00 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Çocukluk
20:00 Sen Çal Kapımı
23:45 Sen Çal Kapımı
Kaynak: InterSinema.com