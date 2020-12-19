19 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
19 Aralık 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
00:15 Süper Lig
00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:45 Maç Saati
02:00 Maç Saati
03:45 Maç Saati
03:45 Süper Lig
04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
04:30 beIN Manşet
05:15 UEFA Avrupa Ligi Magazin
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
08:00 beIN Manşet
08:00 Maç Saati
08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
09:00 Maç Saati
09:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
10:00 beIN Teknik
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
11:00 Özel Röportaj
11:30 Süper Lig
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Futbolun Şehirleri
12:00 Maç Saati
13:00 Futbolun Şehirleri
13:00 Taraftar
14:00 Özel Röportaj
14:00 Maç Saati
14:00 Taraftar
14:15 Süper Lig Maç Özetleri
15:00 beIN Teknik
15:00 Süper Lig
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Sanal Direktör
16:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Süper Lig
17:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
17:00 beIN Teknik
17:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
17:45 Devre Arası
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
19:00 Karagümrük - Galatasaray
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
19:45 Süper Lig
20:00 Karagümrük - Galatasaray
20:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
20:45 Devre Arası
21:00 Süper Lig
22:00 Süper Lig Maç Sonu
22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:30 Gamer
Kaynak: InterSinema.com