19 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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19 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

19.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 19.12.2020 06:47
19 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

19 Aralık 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:15 Süper Lig

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:45 Maç Saati

02:00 Maç Saati

03:45 Maç Saati

03:45 Süper Lig

04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

04:30 beIN Manşet

05:15 UEFA Avrupa Ligi Magazin

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

08:00 beIN Manşet

08:00 Maç Saati

08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

09:00 Maç Saati

09:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

10:00 beIN Teknik

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

11:00 Özel Röportaj

11:30 Süper Lig

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Maç Saati

13:00 Futbolun Şehirleri

13:00 Taraftar

14:00 Özel Röportaj

14:00 Maç Saati

14:00 Taraftar

14:15 Süper Lig Maç Özetleri

15:00 beIN Teknik

15:00 Süper Lig

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Sanal Direktör

16:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

17:00 beIN Teknik

17:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 Karagümrük - Galatasaray

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:45 Süper Lig

20:00 Karagümrük - Galatasaray

20:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

20:45 Devre Arası

21:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:30 Gamer

Kaynak: InterSinema.com

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