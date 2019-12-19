19 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı
19 Aralık 2019 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
04:00 Süper Lig Özetler
04:30 TFF 1. Lig Özetler
05:00 Almanya Bundesliga Özetler
05:20 Spor Atlası
05:30 Premier Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:10 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Spor Bülteni
10:50 Almanya Bundesliga Panorama
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
11:00 TBMM-TV
12:10 Efsanelerin İzinde
12:15 Set Sayısı
13:00 Spor Bülteni
13:35 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
13:55 İngiltere Premier Lig Panorama
14:00 Spor Stüdyosu
15:10 Almanya Bundesliga Özetler
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:20 TFF 1. Lig Goller
17:30 Spor Akşamı
18:15 Süper Lig Panorama
18:25 Takvim Yaprakları
18:30 Spor Merkezi
20:00 Spor Ana Haber
20:30 Futbol Anadolu
22:00 Aktüel Futbol