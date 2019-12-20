19 Aralık 2019 Haberleri
19 Aralık 2019 Manşet Haberleri.
20.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 00:18
- ABD'de otomotiv üreticilerine hatalı hava yastığı nedeniyle soruşturma açıldı
- İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı: Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni riske eder
- Ruhani'den Türkiye'ye petrol çağrısı: Esed rejimi ile işbirliği yapılmalı
- Burhan Kuzu, FETÖ'nün sosyal medyadaki kirli planını açıkladı
- 14 yaşındaki erkek çocuğuna 1 sene boyunca cinsel istismar uyguladı! Videoya kaydetti, şantaj yaptı
- Trabzonspor ikinci yarıda coştu, tur biletini kaptı
- Mucize Doktor'daki Ela ayrıntısı Twitter'da trend oldu
- Son dakika: Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması: Mevzuata aykırı santrallere tüm cezai işlemleri uygulayacağız
- AK Partili Başkan'ın 'İmam hatip' ve 'Trabzon' çıkışına kendi partisinden tepki geldi: Kabul etmiyoruz
- ABD'de Temsilciler Meclisi'nde onaylanan azil maddelerinin Senato'ya gönderilmemesi tartışılıyor
- TBMM'de AK Parti ile HDP'li vekiller arasında 'işgalci' tartışması yaşandı
- Yaşlı çift, ormanlık alanda feci şekilde can verdi! Ağaç kesmeye çalışıyorlardı
- Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına yansıdı
- Jose Mourinho, ısrarla Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi'yi istiyor
- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğl'ndan Lütfü Türkkan'a eleştiri: Milletin giyimi, kuşamıyla kavga etmek bizim siyasetimiz değildir
- Eşini öldürdüğü öne sürülen uzman çavuşun 'İstem dışı oldu' sözlerine mahkeme başkanı tepki gösterdi
- Dere yatağından gelen kadın çığlıkları polisi alarma geçirdi
- Bakan Dönmez: Türkiye Petrolleri 50 bin varil bandını yakaladı
- Olaylı maçın ardından Tuzlasporlu Gökhan Çıra, PFDK'ya sevk edildi
- Türk Hava Yolları, Boeing'e dava açmaya hazırlanıyor
- Yeniden esmer olan Simge'den sahnede iddialı pozlar
- İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı
- Libya, Türkiye ile yapılan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatına onay verdi
- Derbide yok! PFDK, Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi
- Son Dakika: Rusya'da silahlı saldırı: 3 ölü
- Son dakika: İstanbul Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'ne devredildi
- Doktorlar bile şaşırdı! Hastanın anüsünden 18 santimetre uzunluğunda, 5 santimetre kalınlığında şişe çıkarıldı
- Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız!
- Sivas'ta inşaat işçisi, kendisini iple asarak intihar etti
- 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü
- Son dakika: Google'dan 20 ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı
- Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum
- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden rüşvet iddialarına yanıt: Yetim hakkını korumakta tereddüt etmeyeceğiz
- Ünlü şarkıcı Neco, Bodrum'da sık sık yaşanan kesintilere isyan etti: Bu trajik bir durumdur
- Alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı
- Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile anlaştı
- Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin yönetim kadrosu belli oldu
- Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü
- Sevgilisiyle birlikte olan rakibini karşısında görünce çılgına döndü! Kariyerini bitiyordu
- Iğdır'da bir cesede ait kemik bulundu