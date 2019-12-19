19 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı
19 Aralık 2019 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Haberler
00:15 Snooker
02:00 Spor Otomobil
03:00 Spor Otomobil
03:30 Kayakla Atlama
05:00 Snowboard
06:05 Snowboard
07:00 Snowboard
08:00 Serbest Kayak
09:00 Snooker
10:30 Motosiklet
11:00 Spor Otomobil
12:05 Kayaklı Koşu
13:00 Binicilik
14:00 Golf
15:05 Biatlon
16:05 Biatlon
17:35 Snowboard
18:45 Serbest Kayak
20:00 Snooker
21:30 Haberler
21:35 Biatlon
22:30 Alp Disiplini
23:15 Alp Disiplini