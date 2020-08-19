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19 Ağustos Çarşamba DHA Spor Gündemi

Rıza Kayaalp: Kariyerimi olimpiyat altın madalyası ile noktalamak istiyorum "Aralık ayında Dünya Şampiyonası düzenlenebilir""2-3 yıldır zorluklarla güreştim.

19 Ağustos Çarşamba DHA Spor Gündemi
19.08.2020 09:29 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:32

Rıza Kayaalp: Kariyerimi olimpiyat altın madalyası ile noktalamak istiyorum 

"Aralık ayında Dünya Şampiyonası düzenlenebilir"

"2-3 yıldır zorluklarla güreştim. Şimdi iyileşince de rakiplerimin karşısına daha güçlü ve kuvvetli çıkarım""Fazla kilolarımdan kurtuldum"

Rizesporlu Melnjak: Rize'de çok mutluyum ama her oyuncunun hedefleri olmalı"5 büyük ligde forma giymek istiyorum""Tomas hocanın gelişiyle ligde kalmayı başardık""Geçen sezon takım kimyası oluşturamadık""Rizespor'a ve sportif direktör Yılmaz Bal'a teşekkür etmeliyim""Karadeniz ve Rize insanı çok yardımsever""Visca ve Efecan'a karşı oynamak zor"

Erzurumsporlu Cenk Ahmet: Zor bir sürçe oldu ama Erzurum hak ettiği yere geldi"Başakşehir şampiyon oldu, çünkü orada her şey profesyonelce""Her mevkiiye oyuncu almalıyız, hocamız ve başkanımız bunun bilincinde""2000'li yıllardan sonraki en iyi milli takım""Yabancı oyuncu kulübe yarar sağlayacak""Hücum oynamayı seviyorum"

GALATASARAY14.00 Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferleri Murat Yenipazar, Batuhan Avcı ve Maurice Torres ile sözleşmesi uzatılan takım kaptanı Selçuk Keskin ve Onurcan Çakır için imza töreni düzenlenecek. Törene Başkan Mustafa Cengiz de katılacak.Sarı kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını bugün yapacağı tek antrenmanla sürdürecek.

FENERBAHÇESarı lacivertli takım, yeni sezon hazırlıklarının ikinci bölümü için kampa girdiği Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını yapacak.

VOLEYBOL11.00 Türkiye Voleybol Federasyonu ile Sigorta Shop arasında Kadınlar 1'inci Ligi için sponsorluk anlaşması imzalanacak. (TVF Başkent Voleybol Salonu)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL22.00 Lyon - Bayern Münih

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 1'İNCİ ELEME TURU18.00 Ararat Armenia - Omonia19.00 Molde - KuPS Kuopio19.30 Flora - Suduva20.00 Celje - Dundalk20.00 Ferencvaros - Djurgarden20.00 M. Tel Aviv - Riga20.00 Dinamo Tiflis - Tirana21.00 Klaksvikar Itrottarfelag - Slovan21.00 Buducnost - Ludogorets21.00 Sheriff - Fola21.00 Connah's Quay - Sarajevo

22.00 Floriana - CFR Cluj


Kaynak: DHA

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